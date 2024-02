Jovem influenciador oferece campo 'neutro' no TikTok sobre disputa presidencial mexicana

"Nós vamos ser o setor que vai definir a votação. Mas acho que vai além disso. Vamos ser o grupo que vai pagar o pato da eleição", comenta este jovem mexicano no pátio da universidade Pan-americana (privada), onde cursa o segundo ano de Direito.

Ele tenta "levar a política às pessoas, democratizar o conhecimento público", resume Gerardo, influenciado pela avó professora, que lhe incutiu "a preocupação social", e o avô advogado, que o introduziu na política desde criança.

"Sei que nem todos temos tempo de ler um plano eleitoral que muitas vezes é incompreensível. Mas é aqui que convido as pessoas a buscar informação da forma mais clara possível e votar com responsabilidade no projeto que as convença", acrescenta.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, 20% se informam regularmente pelo TikTok. No México, esse segmento representa 16%, segundo o Digital News Report 2023, do Instituto Reuters.

Impulsionado pelo formato de vídeo curto e vertical próprio do TikTok, os "reels" do Instagram ou os "shorts" do YouTube, o consumo de vídeos nas redes sociais é cada vez mais importante para este segmento da população, em detrimento das edições digitais da mídia tradicional, segundo o mesmo estudo.

- "Geração politizada" -

Gerardo grava seus vídeos tendo como fundo a porta do banheiro do quarto. Ele já fez mais de mil nos últimos três anos.