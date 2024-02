Lagos secos e incêndios: o preocupante impacto da seca na Sicília

A Sicília destruiu 95% das suas zonas úmidas nos últimos 150 anos, transformando-as em áreas urbanas ou terras agrícolas, apesar do seu papel fundamental na prevenção da seca, segundo o especialista.

- Sedimentos -

A Sicília tem 25 barragens utilizadas para irrigação e quatro para água potável, embora nem todas estejam em funcionamento, segundo dados do Ministério de Infraestrutura.

Estas 29 barragens contêm atualmente 23% menos água do que no mesmo período do ano passado, segundo dados das autoridades regionais.

O problema se deve, em parte, ao fato de as barragens serem antigas e o acúmulo de lodo ter reduzido o volume de água que podem reter, mesmo quando há elevados níveis de chuva.

- Desperdício de água -

Em média, 42% da água da rede de distribuição italiana perde-se devido a vazamentos nas tubulações, segundo a agência nacional de estatística italiana (Istat), um problema que sobe para 52,5% na Sicília.