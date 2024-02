Leverkusen se mostra otimista sobre permanência do técnico Xabi Alonso

O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, se mostrou otimista nesta quinta-feira (29) sobre a permanência do técnico Xabi Alonso, que levou a equipe à liderança invicta da Bundesliga, faltando onze jogos para o fim.

Em busca do primeiro título do torneio, o Leverkusen chega à reta final do Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique.

Rolfes, que contratou Alonso em 2022, acredita que o espanhol poderá continuar, apesar de vários grandes clubes europeus, incluindo Bayern de Munique e Liverpool, estarem interessados em contratá-lo.