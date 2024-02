Liberdade no mundo despencou em 2023, afirma estudo

Em 2023, a democracia sofreu reveses graves e generalizados em todo o mundo, e uma série de eleições foi marcada pela violência e pela manipulação, destaca um documento da Freedom House divulgado nesta quinta-feira (29).

No seu relatório anual, o grupo de pesquisa e defesa da democracia financiado pelos Estados alterou a classificação de dois países: rebaixou o Equador, de livre para parcialmente livre, e subiu a Tailândia, de não livre para parcialmente livre.

No geral, os direitos políticos e as liberdades civis diminuíram em 52 países e apenas 21 registraram melhorias, marcando o 18º ano consecutivo de declínio da liberdade no mundo e uma tendência muito mais desigual do que no ano anterior.