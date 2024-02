Lula vai se reunir com Maduro durante a Celac em São Vicente e Granadinas

"O presidente (da Guiana) sabe, como sabe o presidente Maduro, que o Brasil está disposto a conversar com eles a hora que for necessário porque nós queremos convencer as pessoas de que é possível, através de muito diálogo, encontrar a manutenção da paz", disse o presidente.

Mas, "não vou discutir com o presidente Maduro essa questão porque a reunião não é para isso. Eu vou discutir a Celac".

Lula, que assumiu seu terceiro mandato presidencial em janeiro de 2023, viajou a Georgetown na quarta-feira para o encerramento da reunião de dirigentes dos 15 países da Comunidade do Caribe (Caricom).

A escala seguinte de sua viagem é Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, para a cúpula da Celac, bloco criado em 2010 com seu incentivo durante seu segundo mandato.

