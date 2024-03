Maduro e Gaza na agenda de Lula durante cúpula da Celac em São Vicente e Granadinas

Após a reunião com Irfaan Ali, Lula desejou uma integração maior com a Guiana e disse que "a estratégia" do Brasil é não apenas contribuir para o desenvolvimento, mas também trabalhar para manter a América do Sul como uma região de paz: "Não precisamos de guerras".

As tensões aumentaram após a realização de um referendo sobre a soberania do Essequibo em 3 de dezembro na Venezuela, que impulsionou a criação de um estado no território, algo visto por Georgetown como uma tentativa de anexação.

Maduro e Ali estiveram frente a frente em 14 de dezembro em São Vicente e Granadinas, em uma primeira tentativa de reduzir a tensão. No fim de janeiro, Brasília recebeu os chanceleres dos dois países para discutir a crise.

As tensão diminuiu após essa reunião, mas voltou a aumentar neste mês, depois que a empresa ExxonMobil anunciou a perfuração de dois poços em águas disputadas.

