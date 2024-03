México analisa adotar reciprocidade após Canadá voltar a exigir visto de seus cidadãos

Mais cedo, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez uma "repreensão fraterna" ao Canadá pela decisão de voltar a exigir visto dos mexicanos.

"Uma pequena repreensão fraterna, respeitosa, ao primeiro-ministro" do Canadá, Justin Trudeau, disse o presidente em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

"Vamos buscar opções, alternativas, não podemos nós romper relações com o Canadá nem com os outros governos porque o intercâmbio econômico é muito bom", prosseguiu, sem entrar em detalhes.

López Obrador disse, ainda, dirigindo-se a Trudeau, que seu governo "convenceu" a administração do ex-presidente americano Donald Trump a manter o Canadá na negociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que entrou em vigor em 1994, e se tornou o T-MEC em julho de 2020.

"Nós os ajudamos e ele [Trudeau] sabe disso, para que se aceitasse que o Canadá participasse" do T-MEC, afirmou López Obrador.

Trump e Trudeau "não se davam bem, então [o ex-presidente americano] não queria que o Canadá fosse incluído, queria um tratado bilateral México-Estados Unidos, e eu insisti [...] e o convenci" a manter os mesmos integrantes no acordo comercial, disse López Obrador.