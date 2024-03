Morreu aos 92 anos o cineasta italiano Paolo Taviani, codiretor de 'Pai Patrão'

Após uma série de documentários, os irmãos Taviani dirigiram seu primeiro longa, "Temos Que Queimar um Homem" (1962), que conta a história de um sindicalista marxista que luta contra a máfia siciliana. Um ano depois, a dupla abordou o tema do divórcio na comédia "I Fuorilegge del Matrimonio", interpretada por Ugo Tognazzi e Annie Girardot, antes de dirigir "Sotto il Segno dello Scorpione", uma alegoria dos acontecimentos do efervescente ano de 1968.

- 'Nunca nos rendemos' -

Foi em 1974, com "Allonsanfan", uma evocação da Itália pós-napoleônica e do fracasso dos movimentos revolucionários que eclodiram naquela época, que os dois tiveram seu primeiro sucesso internacional.

Vittorio e Paolo viajaram cinco anos depois aos Estados Unidos, onde filmaram "Bom Dia Babilônia" (1987), uma sátira a Hollywood. Grandes admiradores do dramaturgo e romancista siciliano Luigi Pirandello, adaptaram vários de seus relatos em "Kaos" (1984), um filme surrealista em duas partes.

Depois de voltarem ao gênero documental com "Un Altro Mondo è Possibile", rodado durante o G8 de Gênova (2001) com o diretor Gillo Pontecorvo, denunciando os efeitos devastadores da globalização, voltaram à ficção com "A Casa das Cotovias" (2007).

Em 2012, abordaram o universo das prisões de forma diferente com "César Deve Morrer", narrado através da preparação para uma peça de Shakespeare no presídio romeno de Rebibbia. Ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim, o filme conta como os detentos se libertaram de suas prisões graças à arte, ao mesmo tempo que se conscientizavam de seu confinamento.