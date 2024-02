MSF denuncia aumento da violência sexual contra migrantes em selva do Panamá

- Recorde de migrantes -

A selva de Darién, uma fronteira de mata localizada entre a Colômbia e o Panamá, de 266 km de extensão e 575 mil hectares de superfície, tornou-se nos últimos anos um corredor para os migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos a partir da América do Sul.

Os viajantes levam de três a seis dias para cruzar a mata, onde enfrentam muitos perigos naturais, mas também grupos criminosos que os roubam ou exigem pagamentos para guiá-los.

Em 2023, um recorde de mais de 520 mil pessoas cruzaram essa rota, cerca de 120 mil delas menores de idade. Nos primeiros dois meses deste ano, mais de 72 mil pessoas atravessaram Darién, o que supera as 50 mil no mesmo período do ano anterior.

Quase dois terços dessas pessoas são venezuelanas, seguidas de haitianos, equatorianos, colombianos e chineses.

- 'Aberração' -

Em 2022, foram registradas 62 mortes de pessoas que tentavam atravessar a floresta, segundo cifras oficiais. Em 2023, morreram 34, um número que pode ser maior, uma vez que o governo panamenho desconhece a cifra exata de migrantes mortos, devido à dificuldade de acesso, à falta de denúncias e ao abandono dos corpos, que, às vezes, são devorados por animais.