OMC prorroga até sexta reunião ministerial que busca acordos para pesca e agricultura

A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu prorrogar até a sexta-feira (1º) as negociações ministeriais em Abu Dhabi, que deviam terminar nesta quinta (29), com a expectativa de que seus 164 países-membros alcancem um acordo sobre pesca e agricultura.

A 13ª Conferência ministerial da OMC, que começou na segunda-feira, deveria realizar sua sessão de encerramento na noite desta quinta-feira, mas o fim "foi adiado até a sexta-feira, 1º de março, às 14h" locais (07h de Brasília), detalhou a entidade, confirmando a impressão de muitas delegações.

Estas negociações são como "uma montanha russa", informou uma fonte próxima às negociações.