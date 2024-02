Operação de distribuição de alimentos em Gaza vira um pesadelo

Mais de 100 pessoas morreram em Gaza nesta quinta-feira (29), de acordo com o movimento islamista Hamas, durante uma operação de distribuição de alimentos que se transformou em um pesadelo com estampidos e disparos das forças israelenses.

Na madrugada desta quinta, uma multidão faminta aguardava a chegada de comboios de ajuda humanitária na rua Al Rashid, localizada perto de uma rotatória no oeste da Cidade de Gaza.

De acordo com os serviços de saúde do território palestino e diversas testemunhas, soldados israelenses posicionados perto do comboio atiraram nas pessoas que corriam em direção aos caminhões.