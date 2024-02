Organizadores recebem chave da Vila Olímpica, pronta 'a tempo' para Jogos de Paris 2024

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 receberam nesta quinta-feira (29) a chave da Vila Olímpica, uma "prova", segundo o presidente Emmanuel Macron, de que a França estará pronta para receber o maior evento esportivo do mundo dentro de cinco meses.

O responsável pela empresa Solideo, encarregada das obras, entregou a simbólica chave da Vila como se fosse uma medalha de ouro para o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet.

"É um grande dia (...), estamos todos participando da aventura do século", celebrou Macron, que durante uma visita ao local, prometeu que nadará no rio Sena, um dos símbolos do evento olímpico, mas sem especificar quando.