Parlamento Europeu apoia modernização do acordo comercial UE-Chile

Os eurodeputados também aprovaram um extenso relatório sobre a proposta do Conselho Europeu em relação ao acordo.

O acordo comercial é o primeiro da UE a incluir um capítulo sobre comércio e gênero, no qual ambas as partes se comprometem a eliminar a discriminação contra as mulheres.

Na rede social X (ex-Twitter), o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, comemorou o fato do Parlamento Europeu "ter dado um firme respaldo ao fortalecimento dos laços políticos e econômicos com o Chile", destacando que foi decidido "por uma categórica maioria".

A socialista espanhola Inmaculada Rodríguez, presidente da comissão parlamentar com o Chile, afirmou que o acordo é "um salto qualitativo" nas relações da UE com o país sul-americano.

Para Rodríguez, este é "um acordo moderno e ambicioso que demonstra o compromisso da União Europeia com o Chile".

Durante os debates, o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, afirmou que "a mensagem da Comissão (Europeia) é simples: queremos construir uma base sólida com o Chile, para continuarmos avançando juntos".