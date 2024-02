Peter Doherty: 'injetar heroína se tornou uma operação militar'

O britânico Peter Doherty pensa em seus dias de dependência química com certo alívio, agora que está sóbrio e casado com a mulher que passou quase uma década filmando seus momentos mais sombrios.

O cantor e guitarrista britânico do grupo The Libertines, agora com 44 anos, era quase tão famoso pelo seu vício em heroína como por sua música no início dos anos 2000.

A banda do Reino Unido está de volta com o álbum "All Quiet on the Eastern Esplanade", que será lançado em 5 de abril, seu terceiro disco de estúdio em 22 anos, desde a estreia de muito sucesso "Up the Bracket" em 2002.