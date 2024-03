Petróleo recua e demanda segue preocupando mercado

Os preços do petróleo recuaram ligeiramente nesta quinta-feira (29), com um mercado ainda preocupado com o nível da demanda e o impacto de políticas monetárias agressivas.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril encerrou muito perto da estabilidade (-0,07%), a 83,62 dólares.

O barril de petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo prazo, perdeu 0,35%, a 78,26 dólares.