Príncipe William denuncia 'aumento do antissemitismo' em visita a sinagoga

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, condenou, nesta quinta-feira (29), em visita a uma sinagoga de Londres, "o aumento do antissemitismo" no Reino Unido desde o início do conflito entre Israel e Hamas.

O príncipe de Gales se reuniu com representantes de estudantes judeus britânicos na sinagoga Western Marble Arch, no centro de Londres, que relataram "um clima de medo" em alguns campi universitários desde o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

William compareceu ao local sem sua esposa, Kate Middleton, que se recupera de uma cirurgia na região abdominal a que foi submetida em meados de janeiro.