Rei Harald da Noruega se recupera de infecção na Malásia

O rei Harald da Noruega, de 87 anos e com saúde frágil, "está se recuperando bem" de uma infecção na Malásia, onde foi hospitalizado durante as férias, anunciou o Palácio Real.

O médico particular do soberano "está em Langkawi e constatou que o rei está se recuperando da infecção", afirma um comunicado do palácio, que destaca "bom tratamento" recebido pelo monarca.

O rei Harald permanecerá mais alguns dias no hospital e a data de retorno ainda não foi decidida.