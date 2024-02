Rússia diz que impediu comando ucraniano de desembarcar no sul ocupado

As forças especiais ucranianas indicaram em comunicado que alguns dos seus membros "morreram heroicamente em uma missão de combate", sem detalhar quantos morreram ou quando.

O comunicado ucraniano indica que a maior parte do grupo "se retirou" após realizar "uma missão especial".

As forças ucranianas tentam há meses atravessar o rio Dnieper para a parte da região de Kherson ocupada pelas forças russas.

As forças ucranianas garantiram uma posição em torno da cidade de Krinki, mais ao norte do ponto onde tentaram desembarcar, mas as suas tentativas de avançar encontraram resistência.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse há semanas que o exército russo recuperou o controle de Krinki, mas as autoridades ucranianas negam.

