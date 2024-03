Suíço Vladimir Petkovic é o novo técnico da Argélia

Anteriormente, Petkovic, de 60 anos, comandou a seleção suíça que eliminou a França nas oitavas de final da última Eurocopa, em 2021.

A Argélia demitiu Belmadi no dia 24 de janeiro, um dia depois de perder para a modesta Mauritânia, o que levou à sua eliminação ainda na primeira fase da Copa Africana (disputada na Costa do Marfim) pela segunda edição consecutiva.

Belmadi, de 47 anos, havia assumido o comando da Argélia em agosto de 2018 e levou a seleção ao título continental em 2019.

Mas a sua estrela começou a perder o brilho com a eliminação precoce dos 'Verts' na Copa Africana de 2022 e o fracasso nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Em cinco anos na seleção, Belmadi comandou a equipe em 64 partidas, com 41 vitórias, 17 empates e apenas seis derrotas. Mas as decepções nas duas últimas edições da Copa Africana foram um fardo pesado demais para o ex-jogador do Olympique de Marselha.

A Argélia disputará dois amistosos em março, contra Bolívia e África do Sul, com os quais Petkovic iniciará seu novo ciclo.