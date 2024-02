Torcedor espanhol detido por insultos racistas contra menina que usava uniforme de Vinícius Júnior

O incidente aconteceu em 24 de setembro, antes do clássico da sexta rodada do campeonato espanhol no estádio Metropolitano, que o Atlético de Madrid venceu por 3-1.

Em outubro, a tia da menina negra de 8 anos afirmou à rádio Cadena Ser que as duas foram vítimas de ofensas racistas por parte de torcedores do grupo Frente Atlético perto do estádio.

Ela disse que a menina foi agredida porque vestia um uniforme de Vini Jr, atacante do Real Madrid que se tornou foco da luta contra o racismo no futebol espanhol na temporada passada após sofrer insultos em alguns estádios.

A polícia afirmou que o detido "chegou a bater até duas vezes no braço do familiar que a segurava", antes da intervenção de outros torcedores, que impediram a continuidade da agressão.

O homem foi detido como "suposto responsável por crime de ódio".

O Ministério Público espanhol abriu uma investigação em outubro por possível crime de ódio, após uma denúncia de LaLiga.