Tribunal eleitoral de El Salvador entrega a Bukele diploma de presidente eleito

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de El Salvador entregou nesta quinta-feira (29) ao presidente Nayib Bukele seu diploma de vencedor das eleições de 4 de fevereiro, afirmando que ele foi reeleito com o voto "espontâneo e maciço" de seus compatriotas.

Bukele foi eleito para o segundo mandato "com o voto livre, soberano e espontâneo do nobre povo salvadorenho, em absoluto apego à vontade popular, expressa maciça e democraticamente nas urnas", declarou a presidente do TSE, Dora Martínez, durante ato no Teatro Nacional, em San Salvador.

O presidente, que não discursou, compareceu à cerimônia com o vice-presidente reeleito, Félix Ulloa. Também participaram autoridades, políticos, diplomatas e deputados.