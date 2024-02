Zuckerberg fala de IA e desinformação na Coreia do Sul

A Coreia do Sul "com seu portfólio diversificado de eletrônicos inteligentes, tecnologias portáteis e carros inteligentes, pode se tornar uma plataforma excepcional" para a inteligência artificial da Meta, matriz do Facebook, acrescentou Sung.

Diante da agenda eleitoral deste ano, incluindo as eleições legislativas de abril na Coreia do Sul e as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro, o presidente sul-coreano pediu a Zuckerberg uma "especial atenção" para evitar informações falsas em sua plataforma.

Zuckerberg se reuniu na quarta-feira com líderes da LG Electronics e Samsung Electronics, entre os principais produtores mundiais de smartphones e chips.

A Samsung é uma das poucas empresas no mundo que fabrica chips de memória de alta largura de banda (HBM, sigla em inglês), adaptados para IA.

kjk/ceb/sco/es/zm/jc

© Agence France-Presse