Ao menos 17 feridos após veículo atingir pedestres na Polônia, dizem autoridades

Dezessete pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (1º) por um veículo em um cruzamento protegido no centro de Szczecin, no noroeste da Polônia, anunciaram as autoridades, que especificaram que não se trata de um ato terrorista.

"Tivemos um incidente aqui neste momento com um saldo de 17 feridos, entre eles três menores e dois em estado crítico", declarou à imprensa o governador regional Adam Rudawski, acrescentando que o motorista foi detido após tentar fugir.

O porta-voz da polícia local, Pawel Pankau, indicou que o motorista do veículo é um cidadão polonês de 33 anos e afirmou: "Não foi um ato terrorista".