Austríaca condenada a 20 anos de prisão por torturar o filho em gaiola para cães

O tribunal ordenou o internamento da mulher em uma clínica de psicologia forense, uma vez que a avaliação psiquiátrica mostrava "transtornos psíquicos graves e duradouros", sem abolir a "capacidade de discernimento".

O menino, agora com 13 anos, ficou "completamente destruído", afirmou a presidente do tribunal penal.

Durante o julgamento, a acusada afirmou que simplesmente queria "disciplinar" seu filho e disse que estava "terrivelmente arrependida pelo ocorrido", conforme relatado pela agência APA.

Em 22 de novembro de 2022, a criança foi encontrada em coma, com hipotermia, e foi transferida para o hospital. A mãe, solteira e desempregada, foi detida no dia seguinte em Krems, oeste de Viena.

Por meses, ela jogava água fria no menino enquanto abria as janelas do apartamento, apesar das temperaturas externas abaixo de zero. A temperatura corporal dele baixou para 26,8 ºC.

O menor pesava 40 quilos quando foi achado.