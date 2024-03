Candidato pró-palestinos vence eleição para o Parlamento britânico

Um membro do Partido Trabalhista do Reino Unido (Workers Party of Britain), defensor da causa palestina, conquistou nesta sexta-feira uma cadeira na Câmara dos Comuns, que ficou vaga após a morte de um membro do Partido Trabalhista.

George Galloway, de 69 anos, venceu com vantagem a eleição parcial em Rochdale, no norte da Inglaterra, em uma circunscrição com 30% de habitantes muçulmanos.

A vitória de Galloway foi conquistada após o Partido Trabalhista afastar seu candidato, Azhar Ali, que acusou Israel de permitir o atentado do Hamas em 7 de outubro.