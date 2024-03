Venezuela e Guiana reduzem tensão durante cúpula anula da Celac

O secretário-geral alertou sobre a violência no Equador, mergulhado em uma guerra contra os narcotraficantes, e no Haiti, assolado por uma crise humanitária e de segurança.

- Eleições venezuelanas -

Durante uma reunião bilateral, Lula e Maduro conversaram sobre a luta contra a mineração ilegal que depreda territórios indígenas yanomamis em áreas limítrofes de ambos os países, assim como sobre a "questão da dívida" comercial venezuelana com o Brasil, disse à AFP uma fonte do governo brasileiro.

Os dois líderes também discutiram as eleições presidenciais na Venezuela, e Maduro insistiu que as eleições ocorrerão no segundo semestre do ano.

Espera-se que o presidente aspire a um novo mandato de seis anos, enquanto a principal candidata da oposição, María Corina Machado, está impedida de concorrer.

O líder chavista pediu à Celac "que avalie a possibilidade de preparar uma delegação de observadores internacionais" para as eleições presidenciais, um convite que se estendeu à Secretaria-Geral da ONU.