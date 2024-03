Ventos podem intensificar maior incêndio florestal do Texas, enquanto neve cobre Califórnia

"Acreditamos que a perda de gado, colheitas e vida selvagem, bem como cercas do rancho e outra infraestrutura em toda a nossa propriedade, e em outros ranchos e casas na região, é sem precedentes em nossa história", disseram os administradores do Turkey Track Ranch, em um comunicado.

- Tempestade de neve -

Na costa oeste, a cadeia montanhosa de Sierra Nevada, na Califórnia, foi atingida nesta sexta-feira por uma tempestade de neve, com três metros e meio acumulados.

A tempestade, que por vezes gera condições de nevoeiro com visibilidade nula para os motoristas, trazia ventos com rajadas de até 90 km por hora registradas em Palisades Tahoe, parte norte da cordilheira. As autoridades destacaram que áreas rurais poderiam sofrer avalanches.

Meteorologistas explicaram que este sistema climático é particularmente forte e muito frio, vindo do noroeste do Pacífico, transportando muita umidade para o interior.

"Parece que isso tem a combinação perfeita de ar frio suficiente e a trajetória da tempestade, que faz com que uma grande quantidade de neve flua para as montanhas", disse Courtney Carpenter, do Serviço Meteorológico Nacional, ao jornal San Francisco Chronicle.