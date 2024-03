Com gol no fim, Milan vence Lazio (1-0), que termina com oito jogadores

O Milan venceu por 1 a 0 em sua visita à Lazio, que terminou a partida com oito jogadores, nesta sexta-feira (1º), na abertura da 27ª rodada da Serie A.

O time 'rossonero' tem agora 56 pontos e permanece em terceiro se aproximando assim provisoriamente da Juventus (2º), que tem um ponto a mais e visita o Napoli (9º) no domingo.

O suíço Noah Okafor, que entrou na partida no segundo tempo (71'), marcou o único gol no estádio Olímpico, já aos 88 minutos, quando a Lazio jogava com dez. Isto confirmou o domínio dos lombardos no segundo tempo, depois de os locais terem tomado a iniciativa na primeira etapa.