'Difíceis' negociações na OMC sobre agricultura, pesca e comércio eletrônico

A Organização Mundial do Comércio prosseguiu, nesta sexta-feira (1º), com as negociações "intensas e difíceis" na sua reunião ministerial em Abu Dhabi, sem perspectivas claras de um acordo sobre pesca, agricultura e comércio eletrônico.

A 13ª Conferência Ministerial da OMC, que começou na segunda-feira, deveria realizar a sua sessão final na noite de quinta-feira, mas o encerramento foi adiado várias vezes devido a divergências entre os 164 membros da organização, onde as decisões devem ser tomadas por consenso.

Três grandes questões permanecem sobre a mesa: agricultura, pesca e comércio eletrônico.