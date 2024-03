Diretor de 'Rust' diz que disparo no set foi como receber golpe de taco de beisebol

Ser atingido por um disparo no set de filmagem de "Rust" foi como sentir um golpe de um taco de beisebol, disse nesta sexta-feira (1º), em um tribunal, o diretor do filme, em cuja gravação morreu a responsável de fotografia, Halyna Hutchins.

"Senti como se alguém tivesse me golpeado com um taco de beisebol no ombro", afirmou o cineasta Joel Souza, ao descrever sua confusão após receber um tiro de munição real que jamais deveria ter entrado no set de gravação do filme de faroeste em outubro de 2021.

"Houve um estrondo incrivelmente alto", acrescentou, ao relatar o momento do disparo do revólver Colt .45 que o ator Alec Baldwin empunhava. O tiro matou Hutchins e feriu Souza.