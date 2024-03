Disputa entre Universal e TikTok aumenta com retirada de mais músicas

A Universal Music Group (UMG) criticou a abordagem do TikTok em relação à inteligência artificial (IA), no momento em que se agrava a disputa entre as duas empresas por direitos autorais e mais músicas são removidas da rede social.

O resultado das negociações pode ter uma repercussão importante no setor, uma vez que dois dos atores mais poderosos das indústrias da música e tecnologia disputam o poder em um cenário de incertezas envolvendo o uso da IA.

No começo de fevereiro, as músicas de Taylor Swift, BTS e Drake foram retiradas do TikTok, após a interrupção das conversas com a Universal sobre a renovação do seu acordo de direitos, que expirava em 31 de janeiro. Nesta semana, a plataforma começou a retirar as músicas de todos os artistas relacionados ao vasto catálogo editorial da Universal, por exigência da multinacional. Todas as canções escritas por compositores do Universal Music Publishing Group foram removidas.