Dorival Júnior rejuvenesce Seleção Brasileira para amistosos contra Inglaterra e Espanha

O zagueiro do Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo, e o ponta-direita do Girona, Savinho, são as grandes novidades na primeira convocação do novo técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior, antes dos dois amistosos que o Brasil disputará no final do mês, contra Inglaterra e Espanha.

A convocação de 26 jogadores anunciada por Dorival, em preparação para a Copa América que começa no dia 20 de junho, inclui seis estreantes em uma seleção canarinho muito jovem: o goleiro Rafael (São Paulo), os zagueiros Beraldo (PSG) e Murilo (Palmeiras), os meio-campistas Pablo Maia (São Paulo) e João Gomes (Wolverhampton) e o atacante Savinho (Girona).

Também merece destaque na lista o retorno do meia-atacante Lucas Paquetá (West Ham), que não foi incluído nas últimas convocações por suposta ligação com uma rede de apostas.