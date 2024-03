Elefantes asiáticos enterram filhotes mortos e choram, segundo pesquisa

Os elefantes asiáticos enterram seus filhotes mortos e choram ruidosamente, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores indianos, que detalha comportamentos semelhantes aos rituais fúnebres dos humanos.

Os pesquisadores identificaram cinco locais no norte de Bengala, na Índia, onde elefantes asiáticos enterraram filhotes mortos em 2022 e 2023, conforme indica o estudo publicado nesta semana no Journal of Threatened Taxa.

Os cinco filhotes - de menos de três meses a um ano - morreram devido à falha de um órgão.