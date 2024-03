Espanha vai enfrentar Andorra em junho em amistoso antes da Eurocopa

A Espanha, que está no grupo B do torneio continental junto com Croácia, Itália e Albânia, iniciará sua jornada na Eurocopa no dia 15 de junho contra os croatas.

Antes do jogo contra Andorra, a Espanha disputará outro amistoso, contra a Colômbia, em Londres, no dia 22 de março, e quatro dias depois jogará outro contra o Brasil, no estádio Santiago Bernabéu.

Este jogo no estádio do Real Madrid, além da preparação para a Eurocopa, servirá para "reforçar o compromisso contra a violência e o racismo no futebol", afirmou a RFEF na ocasião em que o amistoso foi anunciado.

Este jogo foi uma iniciativa das federações brasileira e espanhola, depois dos insultos racistas direcionados ao atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, durante uma partida de LaLiga em Valência, em maio do ano passado.

