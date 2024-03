Estrelas massivas podem 'evaporar' matéria necessária para formar planetas

A estrela d203-506 é rodeada por um disco protoplanetário, uma nuvem de gás que supostamente serve como matéria-prima para a formação de planetas gasosos. No entanto, esse pequeno sistema está exposto a uma poderosa radiação ultravioleta procedente de outras estrelas massivas próximas, no cúmulo do Trapézio.

Esses astros possuem uma massa dez vezes maior que a do Sol e são 100 mil vezes mais brilhantes, segundo um comunicado do CNRS. Sua radiação aquece a nuvem de gases em um fenômeno conhecido como fotoevaporação. Isso leva moléculas de hidrogênio a temperaturas em que começam a circular com velocidade suficiente para escapar à atração da estrela e dissipar-se no espaço interestelar.

O resultado da radiação "é suficiente para retirar os gases do disco protoplanetário em menos de 1 milhão de anos", segundo o estudo publicado nesta quinta-feira (29), o que é "suficientemente rápido para afetar a formação do planeta gigante no disco", conclui a pesquisa.

A observação desse fenômeno foi possível por meio da combinação de dados do telescópio espacial James Webb e do telescópio Alma, localizado no Chile.

