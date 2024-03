Inflação na zona do euro segue em baixa em fevereiro, a 2,6%

Para a UE como um todo, incluindo os países que não utilizam a moeda comum, a Eurostat mediu o desemprego em 6% em janeiro.

Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha apresentou uma inflação de 2,7% em fevereiro, a França, 3,1%, e a Itália, 0,9%. Em Espanha, este índice foi de 2,9%, segundo a Eurostat.

- Pressão sobre o BCE -

O especialista Jack Allen-Reynolds, da consultoria Capital Economics, acredita que não haverá uma redução das taxas de juros por parte do BCE em abril, uma vez que a marca registrada em fevereiro ficou levemente acima do esperado.

Segundo ele, os governadores da instituição financeira europeia estão convencidos de que "precisam de mais tempo para se convencerem de que a inflação cairá de forma sustentável para 2%", o que pode ter sido reforçado pelo resultado de fevereiro.

O economista do banco ING Carsten Brzeski, indicou, por sua vez, que um corte nas taxas "não deverá estar na agenda até junho", levando em consideração a "persistência da inflação subjacente, (...) a incerteza sobre a evolução dos salários e a confiança em uma recuperação econômica na zona do euro" que impedem que o banco reduza as taxas no curto prazo.