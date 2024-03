Kipchoge homenageia Kiptum antes da maratona de Tóquio

O queniano Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico da maratona, prestou homenagem nesta sexta-feira (1º), antes da maratona de Tóquio, que acontecerá no domingo, ao seu compatriota e recordista mundial Kelvin Kiptum, falecido em fevereiro num acidente automobilístico.

O fenômeno do atletismo, de 24 anos, casado e pai de dois filhos, morreu na noite de 11 de fevereiro próximo à cidade de Kaptagar, no Vale do Rift, sua região de origem e onde treinava.

Kiptum dirigia o carro em que viajavam três pessoas. O atleta e seu treinador morreram.