MP espanhol vai recorrer da condenação de Daniel Alves por estupro para endurecê-la

Segundo o MP, os fatos ocorreram em uma área reservada da casa, onde o atleta, que estava com um amigo, teria encontrado a mulher, acompanhada por uma prima e uma amiga.

Após convidá-las para tomar champanhe, Alves, que alega que as relações foram consensuais, teria convidado a jovem para entrar em outra área exclusiva onde ficava um pequeno banheiro, que ela desconhecia.

A partir de então, suas versões divergiram, mas os magistrados consideraram comprovado que, uma vez dentro, "o acusado agarrou bruscamente a denunciante, a jogou no chão, impedindo-a de se mover e penetrou em sua vagina, apesar da denunciante dizer que não, que queria sair dali".

Após mudar várias vezes de versão durante a instrução, o tribunal também não aceitou as explicações de Alves em sua declaração no último dia de julgamento, na qual defendeu que as relações teriam sido consentidas após surgir uma "tensão sexual" entre ambos antes de seguirem para o banheiro.

Para os juízes, qualquer tipo de aproximação prévia, "inclusive a existência de insinuações não supõem um carta branca a qualquer abuso ou agressão posterior", segundo indicaram em sua decisão.

Alves, no entanto, foi beneficiado por efeitos indesejados da aplicação da lei sobre o consentimento sexual explícito, aprovada pelo Parlamento espanhol em 2022 para aumentar a defesa das mulheres.