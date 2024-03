'Não nos ouvem': Cientistas lamentam descaso com degelo na Antártica

Para De Pablo o principal motivo é "o aquecimento global porque (...) o que ele faz é que as geleiras ganhem temperatura e parte do gelo da superfície sublime". Além disso, "aquece os oceanos" e se a água estiver em uma temperatura mais elevada, as geleiras da Antártica "aquecem por baixo e derretem muito mais rapidamente".

Cerca de 40% das plataformas de gelo flutuantes deste continente tiveram seu volume reduzido "significativamente" durante os últimos 25 anos, de acordo com uma pesquisa da Agência Espacial Europeia, publicada em outubro de 2023, o que aumentou o nível do mar, modificou a salinidade dos oceanos e alterou a temperatura da água, segundo o geólogo.

"Afetamos as correntes e afetamos a forma como os oceanos regulam o clima. Portanto, embora estejamos muito longe de qualquer parte habitada do planeta, na realidade o que acontece na Antártica afeta tudo" no resto do mundo, insiste.

Para combater o aquecimento global, os especialistas recomendam medidas como a redução dos combustíveis fósseis, a preferência por energias renováveis, o fim do desmatamento, a reciclagem e o cuidado com a água.

"Temos que pensar um pouco se os ritmos de vida e a forma como conduzimos o nosso dia a dia realmente nos compensam, porque no final vamos perder o planeta. Não existe outro (...) e temos que pensar em nossos futuros, nossos descendentes e nas gerações seguintes", alerta.

