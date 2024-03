'Não te esqueceremos', cantam os presentes no funeral do opositor russo Navalny

Em uma igreja à luz de velas em Moscou, os enlutados permaneceram em silêncio nesta sexta-feira (1º), ao redor do caixão do falecido opositor russo Alexei Navalny, e milhares de pessoas prestaram homenagem a ele do lado de fora.

Duas semanas após a sua morte em uma prisão do Ártico, a família de Navalny finalmente conseguiu se despedir dele.

O discreto templo ortodoxo, localizado em um subúrbio tranquilo de Moscou, estava lotado e muitos ficaram do lado de fora.