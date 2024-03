Navalny, o opositor número 1 cujo nome nunca é mencionado por Putin

"Há provas incontestáveis de que o regime de Putin tinha intenção de destruir Navalny, sua equipe e seu movimento", afirmou à AFP Ben Noble, especialista em política russa da Universidade College de Londres.

"O Kremlin se tornou cada vez mais reativo a qualquer visão política alternativa e Navalny encarnava essa alternativa: uma crítica carismática e feroz de Putin", acrescentou.

Navalny conduziu "as investigações mais devastadoras que o país jamais conheceu sobre o cinismo sem limites e a corrupção dos governantes", afirmou Andrei Kolesnikov, especialista do Centro Carnegie para Rússia e Eurásia.

Ainda assim, há indícios de que sua popularidade estava em queda. Segundo uma pesquisa do instituto independente Levada Centre, 9% dos entrevistados aprovavam suas ações em janeiro de 2023, frente a 20% em setembro de 2020.

Porém, é difícil ter uma ideia da influência real de um opositor em um país que reprime duramente qualquer voz crítica ao poder, principalmente após o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Parece que apesar de toda a vontade e coragem, o regime se torna cada vez mais forte", enquanto as instituições formadas pela sociedade civil "são desmontadas com sucesso", apontou Maria Snegovaya, do Centro Estratégico de Estudos Internacionais (CSIS).