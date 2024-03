Petro chama combate às drogas de 'genocídio' perante Celac

Os grandes chefes do narcotráfico foram protegidos por autoridades corruptas, enquanto as vítimas dessa guerra incluem os agricultores de coca, o elo mais fraco da cadeia do narcotráfico, afirmou o primeiro líder de esquerda da história da Colômbia.

"O resultado não poderia ser mais dramático, mais fracassado", acrescentou em Kingstown o presidente do país que mais produz e exporta cocaína no planeta.

Durante a cúpula da Celac, Petro se reunirá com seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a situação na Faixa de Gaza.

O presidente colombiano recebeu apoio do chefe da ONU, António Guterres, devido à política de negociação da paz com grupos armados, como o Exército de Libertação Nacional (ELN) e dois grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

das/dg/ms/aa

