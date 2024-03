Petróleo sobe e WTI supera barreira dos US$ 80

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (1º), com o barril do West Texas Intermediate (WTI) americano ultrapassando os 80 dólares pela primeira vez desde novembro, à medida que o mercado voltou ao modo de compra com o início do novo mês.

O WTI para entrega em abril fechou a 79,77 dólares, um aumento de 1,92%. Mais cedo, atingiu 80,85 dólares, um nível não visto desde 7 de novembro.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio, que era o primeiro dia de utilização como contrato de referência, atingiu máximos de um mês e encerrou o dia com um aumento de 2%, chegando a 83,55 dólares.