Sainz e Alonso dominam a 3ª sessão de treinos livres do GP do Bahrein

Os espanhóis Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin) terminaram nas duas primeiras posições na terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, primeira prova do Mundial de Fórmula 1 de 2024, nesta sexta-feira (1º) no circuito de Sakhir.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial, ficou na terceira posição.

A outra Ferrari, pilotada pelo monegasco Charles Leclerc, terminou em quarto lugar, à frente do piloto britânico da McLaren, Lando Norris.