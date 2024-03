Sessenta e seis detidos em protesto de agricultores no Arco do Triunfo em Paris

Forças de segurança prenderam 66 pessoas na manhã desta sexta-feira durante um protesto surpresa de agricultores no Arco do Triunfo em Paris, que bloqueou a famosa Champs-Élysées com tratores e pilhas de feno.

O sindicato de linha dura Coordenação Rural, que promoveu a ação que começou às 4h locais (meia-noite em Brasília) da madrugada, afirmou na rede social X que tomava "simbólica e pacificamente" o popular monumento para "salvar a agricultura francesa".

Às 6h, oito tratores já cercavam o Arco do Triunfo, indicou a delegacia de polícia, precisando que 66 participantes foram detidos nesta ação que paralisou brevemente o tráfico nesta via fundamental do oeste da capital.