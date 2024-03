'A bola está no campo do Hamas' pela trégua em Gaza, diz alto funcionário dos EUA

Um alto funcionário dos Estados Unidos disse neste sábado (2) que um acordo para uma trégua no conflito em Gaza está "sobre a mesa" para negociações e que agora "a bola está no campo do Hamas" para que entre em vigor.

"Os israelenses aceitaram mais ou menos. E hoje (sábado) um cessar-fogo de seis semanas em Gaza poderia começar se o Hamas concordasse em libertar uma categoria bem definida de reféns vulneráveis", disse a autoridade dos EUA aos repórteres, especificando que, no momento, "as discussões continuam" para selar um acordo antes do início do Ramadã, a celebração mais sagrada do Islã, dentro de uma semana.

