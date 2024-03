Alemanha investiga possível espionagem de seu exército durante guerra na Ucrânia

O Ministério da Defesa alemão indicou, neste sábado (2), que está investigando se uma conversa confidencial do seu exército, por videoconferência, sobre a guerra na Ucrânia foi alvo de espionagem, depois de uma gravação ter sido publicada em uma rede social russa.

A diretora do canal estatal russo RT, Margarita Simonyan, publicou na sexta-feira uma gravação de áudio de 38 minutos que diz ser um trecho de uma conversa entre oficiais alemães sobre um eventual bombardeio na Crimeia.

"Estamos investigando se as comunicações do setor da força aérea foram interceptadas", disse à AFP uma porta-voz do Ministério da Defesa alemão.