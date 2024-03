Delegação do Hamas no Cairo para negociar possível trégua em Gaza

"Espero que sim, ainda estamos trabalhando muito nisso. Ainda não chegamos lá", disse ele.

Segundo a fonte próxima do Hamas, que pediu anonimato, a delegação do movimento islamista "se reunirá com os egípcios que supervisionam as negociações de cessar-fogo para acompanhar o desenvolvimento das negociações destinadas a interromper a ofensiva [israelense] e a guerra e alcançar um acordo sobre uma troca de reféns".

No início desta semana, uma fonte próxima do movimento palestino disse que o Hamas propôs libertar um refém por dia em troca de dez prisioneiros palestinos, durante 42 dias.

O conflito entre Israel e o Hamas eclodiu em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma operação aérea e terrestre para "aniquilar" o Hamas, que deixou mais de 30.300 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde governado pelo Hamas.

az-rcb/jd/mg/anr/jvb/eg/aa