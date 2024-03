Japão coloca seu módulo SLIM em repouso depois de sobreviver à noite lunar

O módulo SLIM do Japão foi colocado em repouso depois de sobreviver à longa e fria noite lunar contra todas as probabilidades, disse a agência espacial do país, que tentará colocá-lo novamente em operação no final deste mês.

O módulo SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) pousou na Lua em janeiro de forma inclinada, o que deixou seus painéis fotovoltaicos voltados para uma direção em que não recebiam luz solar.

Quando o ângulo da luz solar mudou, ele se reativou por dois dias e realizou observações científicas de uma cratera com uma câmera de alta definição.