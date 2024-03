Judeus ultraortodoxos sob pressão para integrar Exército israelense

A comunidade teme a mistura de homens e mulheres em público, algo "proibido pela Torá", segundo Shmuel, de 23 anos, estudante da yeshiva Mir, em Jerusalém.

O pesquisador em religião no Instituto Shalom Hartman de Jerusalém, Tomer Persico, defende que "entre 20% e 30%" dos haredim se aproximaram do restante da sociedade nos últimos 30 anos, a partir do trabalho em empresas, por meio do serviço social ou outras atividades.

Embora o ataque em 7 de outubro tenha elevado o alistamento militar entre eles, não houve uma integração em massa. Pouco mais de mil haredim se alistam no Exército a cada ano, mesmo que isso os condene ao ostracismo em suas comunidades.

"Lutaremos contra isso. Retirar um rapaz da yeshiva é impossível, é como tirar um peixe da água, em um minuto ele morre", adverte Yehuda Chen, outro haredi de Jerusalém.

O Exército, contudo, não tem pressa em alistá-los. "Não são bons combatentes e não temos tempo, em plena guerra, para dedicar meses de treinamento de pessoas apenas com formação religiosa", detalha uma ex-autoridade.

emd-mib/gl/bfi/mab/eg/ms/aa